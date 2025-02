Europa ma plan dla Ukrainy? Media o "brygadach odstraszania"

Europejscy przywódcy sondują ekipę Donalda Trumpa, próbując się dowiedzieć jakiego rodzaju wsparcie wojskowe mogliby otrzymać od USA, by utrzymać pokój po zakończeniu wojny w Ukrainie. By pokazać swoje zaangażowanie, Europa rozważa rozmieszczenie 25-30 tys. żołnierzy w Ukrainie, ale z dala od linii frontu - twierdzi "The Washington Post".