Mówią "nie" Ukrainie. Kraj nie chce wysłać żołnierzy

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w wywiadzie dla telewizji NRK zaznaczył, że jest zbyt wcześnie, by mówić o wysłaniu norweskich żołnierzy do Ukrainy. Podkreślił, że Norwegia będzie wspierać Kijów, aby osłabić pozycję Rosji. To stanowisko jest odpowiedzią na zapowiedzi brytyjskiego premiera Keira Starmera o gotowości Londynu do wysłania sił zbrojnych do Ukrainy.