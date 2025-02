Rosja uwolniła amerykańskiego więźnia. Putin może się na tym "przejechać"

Wszystko zaczęło się we wtorek, kiedy na internetowych radarach namierzono prywatny samolot Steve'a Witkoffa — doradcy Donalda Trumpa, który leciał do Moskwy. Spekulowano, że wizyta mogła mieć związek z negocjacjami w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Według dziennika "The New York Times", Witkoff miał zostać upoważniony przez administrację Trumpa do "otwarcia kanału dyplomatycznego z Rosją, co może być pierwszym krokiem w rozmowach na temat zakończenia wojny w Ukrainie".