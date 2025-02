Rakieta Muska spadła w Polsce. Szef MON ujawnia: "Był problem"

Rzeczniczka Agencji Agnieszka Gapys podkreśliła, że w tego typu sytuacjach POLSA wysyła raport do odpowiednich resortów i służb, w tym m.in. do MON, dodając, że "jeden z raportów był wysyłany we wtorek o godz. 12 do odpowiednich ministerstw i służb". Rzecznik MON Janusz Sejmej informował w środę, że do resortu w ogóle nie dotarł raport POLSY. - Być może został dostarczony nieskutecznie - ocenił.