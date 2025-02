Szef litewskiego MSZ ostrzega. Rosja może dążyć do przewrotu w NATO

Rozpoczęte przez USA negocjacje z Rosją w sprawie Ukrainy budzą obawy wśród krajów bałtyckich. "Oni to wyciągną na stół, będą o tym na pewno rozmawiać, nie mam co do tego wątpliwości" - powiedział szef litewskiej dyplomacji Kestutis Budrys w wywiadzie dla "Żiniu Radijas". Żądania Kremla mogłyby oznaczać wyjście z NATO nie tylko Litwy, Łotwy i Estonii, ale także Polski oraz nowych członków Sojuszu, takich jak Finlandia i Szwecja.