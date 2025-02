Będą monitorować wybory. Kowalski: Chcą ukraść zwycięstwo Nawrockiemu

Podczas konferencji prasowej w Sejmie, Czarnek przypomniał, że Ruch Ochrony Wyborów, to inicjatywa, która powstała w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Strona row2025.pl to - jak przekonywał - nowoczesna platforma cyfrowa, która powstała po to, "by zapewnić wszystkie działania, które są potrzebne do tego, żeby wybory były uczciwe".