Co z papieżem Franciszkiem? Nowe informacje z Watykanu

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Bolonii kardynał Zuppi powiedział: - Wszyscy martwimy się o papieża, ale to, co się mówi, opisuje, jak faktycznie jest. (...) To, że papież zjadł śniadanie, przeczytał gazety, przyjął kilka osób oznacza, że zmierza w kierunku pełnego powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko - stwierdził szef włoskiego Episkopatu.