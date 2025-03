"Przerażający moment". 17‑latek wtargnął do samolotu w Australii

17-latek bez przeszkód dotarł do samolotu i po schodach wszedł do środka. Wtedy załoga maszyny zauważyła, że ma przy sobie broń i amunicję.

- Bez wątpienia był to bardzo przerażający moment dla ludzi w samolocie - ocenił śledczy Michael Reid w rozmowie z telewizją ABC. - Wszystko, co mogłem zrobić, to usunąć broń, a potem rzucić go na ziemię i przytrzymać, aż przyjechała policja - dodaje jeden z interweniujących pasażerów.