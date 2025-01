"Chętnie z nim pojadę". Kierwiński odpowiada Nawrockiemu

- Jeśli pan Nawrocki chce pomagać osobom, które ucierpiały w powodzi, to zapraszam - powiedział minister ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński, reagując na słowa prezesa IPN w tej kwestii. Jak dodał, "chętnie z nim pojedzie na tamę w Stroniu, aby mu zaprezentować pomnik nieodpowiedzialności jego kumpli z PiS".

Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta, we wtorek udał się na wizytę w tartaku pod Gostyninem (woj. mazowieckie). Podczas konferencji prasowej pytany był m.in. o sprawę wypłaty subwencji dla PiS, ale także o kwestię pomocy dla powodzian w południowo-zachodniej Polsce, na co stwierdził on, że był na terenach, które zostały tam dotknięte przez żywioł.

- Z tego, co mówią powodzianie, ta pomoc nie dociera do wszystkich, nie dotarła ta pomoc na czas - powiedział, zaznaczając, że ponieważ powodzie w naszym kraju zdarzały się i będą się niestety zdarzać, "do tego problemu trzeba podejść w sposób długofalowy" i zająć się strategią bezpieczeństwa ekonomicznego państwa polskiego, np. poprzez wydzielenie specjalnego budżetu celowego.

Kierwiński do Nawrockiego: Zapraszam

O Karola Nawrockiego został zapytany Marcin Kierwiński, minister ds. odbudowy po powodzi, na antenie Polsat News, na co przekazał on, że nie wie, dlaczego prezes IPN akurat w Gostyninie zaczął mówić o sytuacji na terenach powodziowych. - Uświadamiam go, że w regionie płockim powódź była, ale 15 lat temu - powiedział Kierwiński.

- Jeśli pan Nawrocki chce pomagać osobom, które ucierpiały w powodzi, to zapraszam - mówił minister, dodając, że "chętnie z nim pojedzie na tamę w Stroniu, aby mu zaprezentować pomnik nieodpowiedzialności jego kumpli z PiS".

O samej prekampanii prezydenckiej i Karolu Nawrockim, Kierwiński mówił, że "on naprawdę nie ma nic do powiedzenia". - To dość zagadkowy kandydat, który nie jest w stanie odpowiadać na pytania - zwrócił uwagę.

Zapytany o to, komu lepiej idzie w prekampanii, odparł: - Oczywiście powiem, że Rafałowi Trzaskowskiemu. Patrzę z dużą nadzieją, sam jestem zaangażowany w to emocjonalnie. Poparcie Nawrockiego zapewne wzrośnie, jak i jego rozpoznawalność, ale co może zrobić kandydat, który nie ma zdania w żadnej sprawie? - mówił minister.