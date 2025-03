Do Polski wróciły opady. Będzie nie tylko deszczowo

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

W czwartek w wielu częściach kraju doświadczyliśmy dawno niewidzianych opadów - ich skalę obrazuje między innymi jedna z map opublikowanych na portalu X.

Mapę opublikował też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informując, że "na zaznaczony obszar z południa wkroczyła strefa opadów deszczu". Dodano, że najsilniejsze opady prognozowane były pod wieczór.

Jeśli chodzi o następne dni, to - zgodnie z prognozą IMGW - w piątek zachmurzenie ma być duże, większe przejaśnienia zobaczymy głównie na północy kraju. Miejscami wystąpią opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach wystąpią też opady śniegu, w Tatrach do około 25 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na północy i w rejonach podgórskich, przez około 6 st. C w centrum do 11 st. C na południowym wschodzie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Nie wyobrażamy sobie". Propozycja Dudy ws. broni atomowej w Polsce

Opady deszczu nie ustąpią

W sobotę będzie słonecznie, jedynie na południu i południowym wschodzie okresami pojawi się zachmurzenie oraz opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie oraz w górach śniegu. IMGW podaje, że w Karpatach wystąpi przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 10 cm. Na termometrach zobaczymy od 4 do 8 st. C, chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich.

W niedzielę na południu Polski będzie pogodnie, z kolei na północy - możliwe będzie zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 4 st. C nad morzem do 9 st. C na południowym zachodzie, jedynie w rejonach podgórskich będzie około 2 st. C.

W poniedziałek z północy na południe będzie przemieszczać się strefa z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Tego dnia znów zastanie nas mroźny poranek - temperatura minimalna w nocy może wynieść od -5 do -2 st. C. W dzień temperatura wzrośnie do 5 st. C, a na zachodzie do 7 st. C. Ujemna temperatura może utrzymać się na Podhalu - tam termometry mogą wskazać około -1 st. C.