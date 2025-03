Błaszczak z zarzutami. Polityk potwierdza

Przed przesłuchaniem przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie zorganizowano manifestację. - Zrobił to, co do niego należało, jako do demokratycznego polityka, bo po prostu ujawnił społeczeństwu plany tamtej strony. Plany, które już były zarchiwizowane i miał pełne prawo je ujawnić. Nie złamał żadnego przepisu - mówił prezes PiS.