Nagranie z premier Finlandii. Tusk: Tańce PiS-u u ojca Rydzyka nikogo nie oburzały

Donald Tusk odpowiedział, że oburzenie wielu polityków wobec zachowania premier Sanny Marin go zaskoczyło. - Ja tego kompletnie nie rozumiem. Widziałem tak brzydkie zdjęcia tańczących facetów, trzymających się za ręce u księdza Rydzyka, nie wiem czy pani to pamięta, ale w sensie estetycznym jest to nie do porównania - stwierdził Tusk. Nagranie z udziałem premier Finlandii porównał prawdopodobnie do wideo z urodzin Radia Maryja sprzed czterech lat, gdzie politycy PiS tańczyli trzymając się za ręce.