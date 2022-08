36-letnia premier przyłapana na imprezowaniu, a internet zapłonął. "Dobrze się bawiła, to jest skandal"

Miejmy nadzieję, że gdyby wyciekł podobny filmik z młodym mężczyzną-politykiem, imprezującym po godzinach pracy w gronie swoich przyjaciół, byłoby równie dużo szumu. Nie chcę pozostać bowiem z wrażeniem, że oburzamy się, tylko dlatego, że 36-letnia polityk (kobieta!) postanowiła się zabawić, a przecież to nie przystoi, to nie wypada. Warto pamiętać przy tym wszystkim o work-life ballance i o tym - pozostając przy obcobrzmiących zwrotach - że "little party never killed nobody".