Nawet 20 stopni Celsjusza. Afrykańskie powietrze przyniesie wiosnę

Synoptyk Tomasz Wakszyński wyjaśnia, że Polska znajduje się na skraju rozległego wału wyżowego, który sprowadza łagodne powietrze z zachodu i północnego zachodu . Wyże te blokują wędrówkę niżów, co skutkuje umiarkowanym i dość silnym wiatrem.

W najbliższych dniach temperatura maksymalna może wynieść od 18 do 19 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 20 stopni. To oznacza, że będzie cieplej o 10-13 stopni w porównaniu do średnich wieloletnich.