Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Topnienie lodowców zagraża Prądowi Wiatrów Zachodnich

Badania opublikowane w "Environmental Research Letters" wskazują, że do 2050 r. siła prądów może spaść o 20 proc. To efekt napływu słodkiej wody z topniejących lodowców, co zmienia zasolenie oceanu i utrudnia cyrkulację wody. Profesor Bishakhdatta Gayen z Uniwersytetu w Melbourne podkreśla, że zmiany te mogą przyspieszyć globalne ocieplenie.