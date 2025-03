Pilne spotkanie PiS. Na polecenie Kaczyńskiego

Kandydat popierany przez PiS na prezydenta ma na klubie parlamentarnym wygłosić przemówienie do posłów i senatorów - słyszymy nieoficjalnie.

Jak pisaliśmy w lutym w Wirtualnej Polsce, kierownictwo PiS - a także sztab wyborczy kandydata na prezydenta - oczekuje od parlamentarzystów maksymalnej aktywności w terenie. - To będzie mobilizacyjne posiedzenie klubu, ma głośno wybrzmieć tam to, że każdy ma się angażować i promować kandydata, spotykać się z wyborcami, nakłaniać działaczy do pracy - słyszymy.