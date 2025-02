W sondażach Nawrocki stoi w miejscu, a politycy PiS się lenią. Znamy kulisy przygotowań do konwencji

Czy byli członkowie rządu PiS są zaangażowani w prace programowe? - Przede wszystkim zaangażowany jest sam kandydat. Kilka osób z naszego rządu było pytanych o inspiracje, ale to jest autorski program doktora Karola Nawrockiego. Poświęca na to bardzo dużo czasu - mówi pytany przez Wirtualną Polskę były premier Mateusz Morawiecki.

O kandydacie popieranym przez PiS były szef rządu wyraża się w samych superlatywach. - Nie wiem, skąd on bierze ten czas. Wykazuje się tak ogromną aktywnością, podziwiam to - jego cierpliwość, determinację, zdecydowanie i wysiłek - wymienia Morawiecki.

Politycy PiS oficjalnie przekonują, że to nie jest problem. A jeśli nawet kampania ma "słabszy moment", to było to do przewidzenia i minie.