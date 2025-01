Kolejny taki przypadek. Sformułowanie "polski obóz" we włoskim dzienniku

W rzymskim dodatku do "Corriere della Sera" użyto sformułowania "polski obóz" w artykule dotyczącym obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Określenie to pojawiło się w kontekście relacji z uroczystości, w których uczestniczył prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz licealiści z Rzymu.

Na stronie "Corriere Roma" napisano, że 27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona dotarła do Auschwitz-Birkenau, uwalniając 7 tys. więźniów z "polskiego obozu". To sformułowanie jest historycznie nieprawdziwe, co wielokrotnie podkreślało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.