Kłamliwe oskarżenia Putina. Mówi o uroczystościach w Auschwitz

Dyktator Władimir Putin po raz pierwszy zareagował na fakt, że nikt z rosyjskiej delegacji rzekomo nie został zaproszony do Polski na 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. - To oczywiście haniebna rzecz dla tych, którzy to zrobili - oskarżał propagandowo. Jednak to jego ambasador powiedział, że rosyjscy dyplomaci nie wezmą udziału w obchodach.