Zamordowane miasto. Pierwsza rocznica największej zbrodni Rosjan w Ukrainie

Wydostałam się z piekła, żeby dziś chodzić z martwymi oczami

Maria Kutniakowa: O pozycji proukraińskiej Mariupol zdecydował jeszcze w 2014 roku, a zrobili to przede wszystkim sami mieszkańcy. To my wysłaliśmy wtedy "russkij mir nach...j", a obrońcy Mariupola, obrońcy "Azowstalu" potwierdzili ten stosunek Mariupola do Rosji teraz, gdy miasto walczyło do końca. Bo to jest nasze prawdziwe oblicze — nasze miasto było stolicą Kalmiuskiej palanki kozackiej, jesteśmy Ukraińcami, choć i rosyjskojęzycznymi, a moi greccy przodkowie żyli tu jeszcze w XVII wieku.