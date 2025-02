"Kłamca, kłamca". Chaos na miesięcznicy smoleńskiej

Jarosław Kaczyński, odnosząc się do wznoszonych okrzyków, stwierdził, że "policja jest zobowiązana do reakcji".

Prezes PiS powtórzył, że katastrofa w Smoleńsku z 2010 roku była zamachem. - Ta kampania uderza w stwierdzenie oczywiste i prawdziwe, że był to zamach. Zamach Putina. Uderza w samą ideę wspominania Smoleńska i jego ofiar. Tych, którzy tam polegli. To się nie podoba. To ma być zapomniane. Tego żąda Putin i jego polscy sojusznicy, którzy kiedyś dokonali resetu i którzy dzisiaj ciągle rządzą Polską na skutek błędu - stwierdził polityk.