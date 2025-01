Kaczyński zabrał głos w miesięcznice. Padły pretensje

- Mamy do czynienia ze stanem, w którym w Polsce Putin ma takie wpływy, że może wszystko. Może tych ludzi tutaj przysyłać po to, by zakłócali te uroczystości - oświadczył, ponownie nawiązując do kontrmanifestantów, którzy w kierunku Kaczyńskiego krzyczeli m.in. "kłamca!".