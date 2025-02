Wręczył medal Kaczyńskiemu, doradzał Macierewiczowi. Usłyszał zarzuty ws. WOT

Ż. i W. zostali zatrzymani w środę. "Dzisiaj na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga agenci CBA zatrzymali 2 osoby do śledztwa w sprawie podejmowania, w zamian za korzyść majątkową albo jej obietnicę, pośrednictwa w załatwieniu dostaw pojazdów mechanicznych z przeznaczeniem dla WOT. Wśród zatrzymanych jest duchowny, wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku" - przekazał w środę na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Jacek Dobrzyński.

Ryszard W., to były działacz PiS z podwarszawskich Ząbek, a także wieloletni znajomy wspomnianego b. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych startował z list Prawa i Sprawiedliwości do rady powiatu wołomińskiego. Uzyskał 317 głosów i nie zdobył mandatu radnego.

Jak ujawnił portal oko.press, na początku lat 90. był członkiem założonego przez Macierewicza Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego Akcja Polska, potem przystąpił do Ruchu Odbudowy Polski. W ostatnich latach współpracował z parlamentarnym zespołem ds. zbadania katastrofy smoleńskiej, któremu szefował Macierewicz. Z inicjatywy Walczaka w Ossowie, w tzw. Panteonie Bohaterów, stanęły pomniki ofiar tej katastrofy.

W kwietniu 2016 r. W. został kierownikiem Sekcji Gospodarczej w Pionie Logistyki w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia (WITU) w podwarszawskiej Zielonce, podlegającym pod MON. "Gdy kandydował do rady powiatu, podawał, że ma wykształcenie średnie. Nie precyzował jednak jaką szkołę skończył. W 2006 r. tygodnik "Nie" pisał, że "swoją edukację Walczak zatrzymał na zawodówce" – pisał portal oko.press.

W 2018 r. "Wieści Podwarszawskie" poświęciły mu duży artykuł. "Jego postać uwidaczniana jest w relacji z miesięcznic, bowiem są one dla niego nie tylko zaszczytem, ale i obowiązkiem. Zaliczył je niemal wszystkie . Zazwyczaj pojawia się między prezesem Kaczyńskim a najbardziej zaufanymi jego ministrami: Mariuszem Błaszczakiem, Antonim Macierewiczem i innymi politykami PiS" – czytamy.

Przypomnijmy, że drugim zatrzymanym jest Sławomir Ż., duchowny i wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku. To ksiądz, który sprzedał Mateuszowi Morawieckiemu i jego żonie w 2002 r. 15-hektarową działkę należącą do Kościoła. Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza", Morawiecki w 2002 r., gdy był członkiem zarządu banku BZ WBK, zapłacił za 15 ha zaledwie 700 tys. zł. Ziemię sprzedała obecnemu premierowi cywilno-wojskowa parafia św. Elżbiety we Wrocławiu, której proboszczem był właśnie ksiądz Ż. Grunty otrzymała zaledwie trzy lata wcześniej od skarbu państwa.