Trump "ukarał" agencję prasową. Nie uznali jego zmiany

Zmiana nazwy Zatoki Meksykańskiej była jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Donalda Trumpa. Od razu spotkała się ze sprzeciwem innych państw, które przekonywały, że to decyzja jednostronna, podjęta bez zgody innych krajów położonych nad tym akwenem.

Nic dziwnego, że wiele mediów nie używa nadal nazwy "Zatoka Amerykańska", należy do nich między innymi amerykańska agencja prasowa AP. Prezydent Trump znalazł sposób, jak ją za to "ukarać". Uniemożliwił wstęp reporterowi agencji do Gabinetu Owalnego.