Przemysław Wipler: Będziemy musieli znormalizować stosunki z Rosją

Wipler zapytany został przez gospodarz audycji w RMF FM o to, czy propozycja Donalda Trumpa - 500 mld od Ukrainy dla USA albo koniec pomocy - jest uczciwa. - Ktoś, kto ma w tej chwili dostęp do uzbrojenia, które jest kluczowe do prowadzenia dalszej wojny, ma prawo stawiać warunki - powiedział.