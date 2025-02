Szef NATO: Musimy podjąć trudne decyzje ws. wydatków na obronność

- Prezydent Trump konsekwentnie prosił kraje europejskie, aby zrobiły więcej. Złożyliśmy zobowiązanie na szczycie Sojuszu w Walii w 2014 r. i zasadniczo niewiele się wydarzyło po 2014 r. - podkreślił. - Naprawdę zaczęło się to rozwijać, gdy był prezydentem w 2016, 2017 roku, a szczególnie w latach 2018 i 2019, aż do dziś - powiedział Rutte.

- Musimy to kontynuować. Dobre jest to, że mamy teraz proces planowania obronnego NATO, który da jasność co do działań koniecznych, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Następnie zobaczymy, gdzie są luki - mówił.