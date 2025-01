Szef NATO apeluje o zwiększenie wydatków na obronę. "Inaczej trzeba się uczyć rosyjskiego"

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim, Mark Rutte, szef NATO, zaapelował do krajów UE o zwiększenie wydatków na obronę powyżej 2 proc. PKB. "Zacznij się uczyć rosyjskiego lub wyjedź do Nowej Zelandii" - skomentował dosadnie, co mogą zrobić mieszkańcy krajów, które na obronę chcą wydawać mniej.