Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, odniósł się do roszczeń prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa dotyczących Grenlandii . Podkreślał, że najważniejszy jest głos mieszkańców tego terytorium.

Następnie w propagandowym tonie porównał sytuację Grenlandii do Krymu i Donbasu . - Myślę, że najpierw trzeba posłuchać Grenlandczyków. Tak jak my (...) posłuchaliśmy mieszkańców Krymu, Donbasu i Noworosji - stwierdził.

Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 r . po interwencji zbrojnej i nielegalnym referendum. Zachód i Ukraina uznały te działania za pogwałcenie prawa międzynarodowego . Był to pierwszy cel rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Donald Trump stwierdził w ubiegłym tygodniu, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa narodowego. Wyraził wątpliwości co do praw Danii do tego terytorium.