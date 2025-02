Deportacje do Bułgarii. Land wziął sprawy we własne ręce

Nadrenia Północna-Westfalia - najbardziej zaludniony kraj związkowy Niemiec - deportowała siedem osób do Bułgarii. Władze landowe same zorganizowały lot czarterowy - podaje dziennik "Rheinische Post" , powołując się na informacje z Ministerstwa ds. Dzieci, Młodzieży, Rodziny, Równości, Uchodźców i Integracji w Duesseldorfie.

- Siedem osób - to może wydawać się niewiele, ale mamy tu do czynienia z dużym krokiem naprzód - powiedziała gazecie minister ds. rodziny i uchodźców Josefine Paul. - Do tej pory kraje związkowe nie miały możliwości zorganizowania własnych lotów czarterowych do Bułgarii. Teraz wreszcie możemy to zrobić - dodała. Deportacje lotami czarterowymi mogą być przeprowadzane znacznie efektywniej niż regularnymi rejsami lotniczymi.