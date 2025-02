Waloryzacja emerytur. "500 plus" dla Kaczyńskiego

Emerytury i renty od 1 marca wzrosną o 5,5 proc. Dla wielu emerytów oznacza to podwyżki o kilkadziesiąt zł. Emerytura minimalna wzrośnie np. z 1 780,96 zł do 1 878,91 zł. To oczywiście kwota brutto - "na rękę" senior otrzyma 1709,82 zł.

Z waloryzacji skorzystają też politycy, którzy zdecydowali się na pobieranie świadczenia z ZUS. Wśród nich jest m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, w 2023 roku Kaczyński dostał z ZUS 112 556 zł brutto. Musimy pamiętać, że prezes PiS dostał też 13. emeryturę w wysokości 1780,96 zł. To by oznaczało, że miesięcznie średnie świadczenie polityka wynosiło ok. 9200 zł.

W ubiegłym roku Kaczyński otrzymał też waloryzację w wysokości 12,12 proc., co podniosło jego świadczenie o ok. ponad 1100 zł. Tegoroczna waloryzacja doda do tej kwoty kolejne ok. 570 zł, co podniesie emeryturę do blisko 11 tys. zł.

Dodatek pielęgnacyjny w górę

To nie jedyne świadczenie, na które może liczyć Kaczyński. Jako 76-latek może otrzymywać dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 330,7 zł. Po waloryzacji wzrośnie o ok. 18 zł.

Emerytura to oczywiście nie jedyne dochody prezesa PiS. Kaczyński w 2023 roku otrzymał też dietę parlamentarną (ponad 45,6 tys. zł) oraz uposażenie (ponad 71 tys. zł). Do tego w 2023 roku Kaczyński pełnił funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa, za co dostał ponad 112,5 tys. zł.