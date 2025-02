Próbował zabić dziewczynkę. 18‑latek stanie przed sądem

Kyrylo H., obecnie 18-letni, stanie przed sądem za próbę zabójstwa 12-letniej Anastasii. Do zdarzenia doszło 13 listopada 2023 r. na ulicy Mikołajczyka w Rzeszowie. Jak wynika z materiałów dowodowych, Kyrylo H. zaatakował dziewczynkę, zadając jej nożem kilka ciosów w szyję i głowę . W wyniku ataku Anastasia straciła wzrok w lewym oku.

Zarówno ofiara, jak i napastnik są obywatelami Ukrainy. Mieszkali w tym samym bloku, jednak nie znali się wcześniej. Anastasia była przypadkową ofiarą. Po ataku dziewczynka zdołała zadzwonić do matki, która natychmiast wezwała pomoc. Anastasia trafiła do szpitala, gdzie przeszła kilka operacji.

W chwili popełnienia przestępstwa Kyrylo H. miał 16 lat. Sąd rodzinny umieścił go w schronisku dla nieletnich, gdzie sprawiał problemy wychowawcze. - Pobyt w schronisku dla nieletnich nie spowodował, że Kyrylo H. podjął realną pracę nad swoją postawą. W swoich zachowaniach nadal pozostał wulgarny, impulsywny, agresywny i nieobliczalny - przekazał prok. Ciechanowski.

Po ukończeniu 18 lat, prokuratura uznała, że konieczna jest dalsza izolacja oskarżonego i skierowała wniosek o umieszczenie go w areszcie dla dorosłych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przychylił się do tego wniosku.

Kyrylo H. nie był wcześniej karany. Zarzucane mu przestępstwo jest traktowane jak dokonanie zabójstwa, za co grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia. Jednak ze względu na wiek oskarżonego w chwili popełnienia czynu, nie grozi mu najwyższa kara. Może zostać skazany na maksymalnie 30 lat pozbawienia wolności. Gdyby odpowiadał jako nieletni, groziłoby mu umieszczenie w poprawczaku do ukończenia 21. roku życia.