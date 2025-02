W tym rankingu wyprzedziliśmy Niemców. Polska klasa średnia silniejsza

Niemiecka klasa średnia kurczy się, co potwierdzają badania Instytutu Ifo. W rankingu Niemcy zostały wyprzedzone m. in. przez Polskę. Zachodni eksperci wzywają do reformy systemu podatkowego, aby praca była bardziej opłacalna, bo w przeciwnym razie sytuacja ekonomiczna w kraju będzie się wciąż pogarszać.