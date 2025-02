Tajna misja Trumpa. Wysłał człowieka do Moskwy

Według źródeł NYT, kilka tygodni temu Trump potajemnie upoważnił Witkoffa do "rozszerzenia zakresu swojej działalności poza Bliski Wschód" , aby nawiązać dialog z rosyjskimi przedstawicielami. Trump, który ufa Witkoffowi, ponieważ przyjaźni się z nim jeszcze od lat 80., jest przekonany, że jego wieloletni współpracownik posiada niezbędne umiejętności dyplomatyczne do wspierania zakończenia konfliktu na Ukrainie – zauważa gazeta.

Jednocześnie, jak twierdzą rozmówcy gazety, jeszcze przed podróżą do Moskwy Witkoff przeprowadził szereg rozmów z osobami bliskimi Władimirowi Putinowi. Omawiał także możliwe sposoby rozwiązania kryzysu ukraińskiego ze swoimi kontaktami w Arabii Saudyjskiej i Katarze. Kraje Zatoki Perskiej od dawna wyrażały gotowość do wystąpienia w roli mediatorów w negocjacjach pokojowych między Kijowem a Moskwą – podkreśla NYT.

Kampania wyborcza na prezydenta Polski 2025. To jej najważniejsze zasady

Gazeta pisze również, że na ten moment pozostaje niejasne, czy doszło do bezpośredniej rozmowy między Trumpem a Putinem. Oficjalni przedstawiciele obu stron nie potwierdzają takiego kontaktu, jednak kilku wysokich rangą członków administracji Trumpa, którzy zazwyczaj byliby poinformowani o takim telefonie, stwierdziło, że nie mają na ten temat żadnych informacji.

Były dyplomata Mark Fogel został zatrzymany na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie w 2021 roku podczas próby wwiezienia do Rosji 11 gramów marihuany i 8 gramów oleju haszyszowego. Według samego Fogela substancje te stosował w celach medycznych po operacji kręgosłupa, co zostało potwierdzone odpowiednimi wpisami w jego dokumentacji medycznej. W 2022 roku rosyjski sąd skazał go na 14 lat pozbawienia wolności.