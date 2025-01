Potężny wiatr w Tatrach. Popularna atrakcja zamknięta

Aktualnie w Zakopanem temperatura wynosi 3,5 stopnia Celsjusza, na Hali Gąsienicowej 5 stopni, a na Kasprowym Wierchu -0,7 stopnia. Mimo że w wielu nasłonecznionych miejscach śniegu brakuje, na stokach narciarskich warunki są odpowiednie do jazdy.

Według danych 24tp.pl, pokrywa śnieżna w Zakopanem wynosi 12 cm. Jednak w miejscach nasłonecznionych śnieg topnieje, co może wpływać na dostępność tras narciarskich. Mimo to, na stokach śniegu jest wystarczająco dużo, by narciarze mogli cieszyć się zimowymi sportami.