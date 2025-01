Zima wraca. Nagłe ochłodzenie

W ostatnich dniach pogoda w Polsce przypomina bardziej wiosnę niż zimę. Temperatury sięgają lokalnie nawet 15 st. C, a śnieg ustępuje miejsca deszczowi. Taka sytuacja utrzyma się do czwartku, szczególnie na południu i w centrum kraju.

Jednak już od piątku prognozowane są zmiany. Przez Polskę przejdzie front atmosferyczny, który przyniesie chłodniejsze powietrze. Temperatury spadną do 4-5 st. C, a deszcz zacznie mieszać się ze śniegiem. W weekend w całym kraju można spodziewać się opadów śniegu i deszczu.

Nocami temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia wyniesie od 0 do 5 st. C. Na wschodzie kraju możliwe są przelotne opady śniegu, a termometry mogą wskazywać 0 st. C nawet w ciągu dnia. Na zachodzie temperatura pozostanie dodatnia.