"Szubienice" w Olsztynie. Zamiast burzyć, miasto chce je wykorzystać

Przez ostatnie lata rząd PiS zabiegał, by pomnik zburzyć, lecz to się nie udało, nawet po skreśleniu "szubienic" z listy zabytków. Miasto nadal miało problem, co z nimi zrobić, szczególnie po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Monument stał się bowiem celem aktów wandalizmu, ale wciąż prawie połowa pytanych mieszkańców chciała, by zostawić go w centrum.