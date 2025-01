Łowca nastolatek wolny? Albo prokuratura coś zrobi, albo "Krystek" wyjdzie zza krat

Znany łowca nastolatek z Zatoki Sztuki być może wyjdzie niebawem z więzienia. Ponad dwuletnia odsiadka Krystiana W. ps. "Krystek" za skrzywdzenie kolejnych dziewcząt kończy się we wrześniu. Jak dowiedziała się WP, nie ma już prawie żadnych szans, by do tego czasu wydano prawomocne wyroki w innych jego procesach. Została tylko jedna nadzieja na utrzymanie go za kratami.