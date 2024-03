"Krystek" wyjdzie w 2025 r.? Czas gra na korzyść gwałciciela

Oprócz "dużego procesu", w którym sądzono go za 33 nastolatki, miał też mniejszy, za dwie inne. W tym drugim został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia. Do więzienia nie stawił się z własnej woli. Został zatrzymany, gdy będąc osobą poszukiwaną do odbycia kary, udał się do ośrodka pomocy społecznej wykłócać się o zasiłek. Policja ujęła go tam 16 marca 2023 r. i od tego dnia liczy mu się okres 2,5-letniej odsiadki, więc zgodnie z prawem na wolność powinien wyjść najpóźniej w połowie września 2025 r.