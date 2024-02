Matka Anaid komentuje wyrok. "To jest już prawie koniec"

Po śmierci Anaid jej rodzice próbowali ustalić, co stało za jej samobójstwem. Dowiedzieli się, że dzień przed śmiercią spotkała się z Krystianem W. ps. "Krystek", wówczas 37-latkiem, i że często próbuje on uwodzić młode dziewczęta, a niektóre z nich twierdziły, że zmuszał je do seksu, szantażował i namawiał do pracy w sopockich klubach swojego szefa Marcina T. Ojciec Anaid chciał zabić "Krystka", ale pomylił go z kimś innym i wbił nóż w plecy niewinnego mężczyzny, za co trafił na kilka lat do więzienia.