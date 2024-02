Pięć faktów, które czynią niezwykłym wyrok dla "Krystka" i szefa Zatoki Sztuki

Należy brać pod uwagę, że jest to wyrok nieprawomocny, strony mają możliwość apelacji, więc może on ulec zmianie. Mimo to po pięcioletnim procesie, podczas którego sąd prześwietlał każdy detal tej sprawy, pozwala on chłodnym okiem spojrzeć na proceder wieloletniego wykorzystywania seksualnego na Pomorzu i ocenić, czym naprawdę był.