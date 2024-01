Narkotyki przy zwłokach. Wiemy, czemu nie żyje Patryk Kalski

Gdy w 2015 roku wybuchł skandal pedofilski, w którego centrum znalazła się sopocka Zatoka Sztuki, Kalski stał się głównym "buldogiem" jej założyciela, nieraz zastraszając i publicznie obrażając osoby, które nagłaśniały aferę. Jak twierdził, szef Zatoki Sztuki Marcin T. to jego przyjaciel i nigdy nikogo nie skrzywdził, on o niczym nie wie, a cały skandal miał według niego bliżej nieokreślone podłoże biznesowe. Kalski pomagał Marcinowi T. przekazywać dziennikarzom różnego rodzaju nieprawdziwe informacje na temat tej sprawy. Obaj nigdy nie ponieśli za to żadnych konsekwencji.