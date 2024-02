Biorą się za symbol seksafery. "Jakby ktoś w pośpiechu opuścił"

Rzeźbiarz Paweł Althamer stworzył mebel w 2008 r. jako nawiązanie do etiudy filmowej Romana Polańskiego "Dwaj ludzie z szafą" z 1958 r., do której część zdjęć powstała w Sopocie. Odsłaniał ją osobiście sam reżyser. Początkowo szafa stała kilkaset metrów dalej, w pobliżu hotelu Sheraton, ale niektórzy wykorzystywali ją jako toaletę. Przeszła więc swój pierwszy remont i w 2013 r. została ulokowana przy wejściu do Zatoki, gdzie stała jeszcze do niedawna, niejako podwójnie symbolizując krzywdy doznane przez dzieci.