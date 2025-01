Dramat w ośrodku w Jerzmanicach-Zdroju. Nowe doniesienia z prokuratury

Prokurator Liliana Łukasiewicz przekazała w informacji przesłanej mediom, że do tej pory postawiono zarzuty dwóm wychowawcom. 58-letni Mirosław W. przyznał się do uderzenia i szarpania chłopca, tłumacząc swoje zachowanie stresem i niewłaściwym zachowaniem podopiecznego. Drugi wychowawca, 60-letni Jacek T., został tymczasowo aresztowany, ale 17 stycznia prokurator uchylił areszt, stosując poręczenie majątkowe i zakaz kontaktu z wychowankami.

- Prokurator uznał, że dalsze tymczasowe aresztowanie Jacka T. nie jest konieczne. Jackowi T. grozi kara do 15 lat więzienia, a Mirosławowi W. do dwóch lat pozbawienia wolności - dodaje Łukasiewicz.

Jak przekazała prokurator Łuasiewicz, wcześniej chłopiec był przerzucany z placówki do placówki, skierowany do adopcji, ale do niej nie doszło. Później rodzina zastępcza, do której trafił, okazała się traumatyczna. Dziecko wymagało bardzo głębokiej pomocy medycznej.