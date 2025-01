27‑latek przyszedł do fryzjera i zmarł. Jest wstępna przyczyna śmierci

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę 25 stycznia w salonie fryzjerskim w Kraszewicach. Około godz. 17 mieszkaniec gminy Grabów nad Prosną, 27-letni mężczyzna przyszedł na strzyżenie, lecz po kilku minutach na fotelu źle się poczuł i stracił przytomność.

U mężczyzny zanikły funkcje życiowe więc załoga salonu przystąpiła do reanimacji. Później czynności ratujące przejęli ratownicy. Niestety, pomimo 70-minutowej walki 27-latek zmarł .

Na miejsce przybyła policja i prokurator. Po oględzinach wstępnie wykluczono udział osób trzecich. We wtorek przeprowadzona została sekcja zwłok 27-latka. Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie.

Zastępca prokuratora Ireneusz Kaźmierczak w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdza, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie.

- Już we wtorek, po sekcji zwłok prawdopodobnie poznamy przyczynę zgonu mężczyzny, chyba że będziemy musieli poczekać na wyniki dodatkowych badań. Nie podajemy jednak szczegółów. Są to dane wrażliwe, więc z szacunku do rodziny nie chcielibyśmy pogłębiać tragedii rodziny 27-latka - powiedział Wirtualnej Polsce zastępca prokuratora.