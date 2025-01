Nowe przepisy dla przychodni i szpitali. Zmiany dla pacjentów

Do poziomu pierwszego opieki kardiologicznej (OK I) zakwalifikowane będą samodzielne przychodnie specjalistyczne i szpitale wieloprofilowe, w których w przychodniach przyszpitalnych lub na oddziałach szpitalnych wykonywana jest diagnostyka i odbywa się leczenie kardiologiczne na podstawie umowy z NFZ.

W nowej wersji projektu doprecyzowano, że to wymagania, które muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo warunkiem na poziomie drugim (OK II) będzie zapewnienie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej i do świadczeń dotyczących opieki kardiologicznej w pracowni hemodynamiki albo pracowni radiologii interwencyjnej.