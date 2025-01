"Tryb kaskader". 3 promile i zaczął jechać schodami

Mimo że - jak wskazują policjanci - 22-latek miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, to postanowił wsiąść na rower. Chciał skrócić sobie drogę i postanowił zjechać rowerem ze schodów. Jako że był mocno wstawiony i nie posiadał kasku, wywrócił się i nabawił obrażeń głowy. Pogotowie przetransportowało go do szpitala.