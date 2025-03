J.D. Vance znowu zaatakował Europę. "Uderzył z grubej rury"

Wiceprezydent USA J.D. Vance wskazywał na Signalu, że ewentualny atak bardziej pomoże Europie, a nie USA, a to z kolei nie zgodzi się z przekazem Donalda Trumpa, że Europa musi sama na sobie polegać . Vance wątpił w to, czy do ofensywy powinno w ogóle dojść.

"Jeśli uważasz, że powinniśmy to zrobić, zróbmy to. Po prostu nienawidzę tego, że znów ratujemy Europę" - napisał wiceprezydent USA do Pete'a Hegsetha, szefa Pentagonu. W odpowiedzi Hegseth przyznał mu rację i potwierdził, że "całkowicie podziela nienawiść do pasożytnictwa Europy".