On był lekarzem, ona pielęgniarką. Zadał 35 ciosów. Jest akt oskarżenia

Małżeństwo K. razem prowadziło przychodnię zdrowia w Annopolu na Lubelszczyźnie i uchodziło za zgodną parę. Aż do dnia, w którym Andrzej K. zabił swoją żonę, zadając jej co najmniej 35 ciosów nożem. Prokurator właśnie skierował do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.