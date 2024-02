Klapa ws. audytów w CPK i milczenie Macieja Laska. "Decyzja przyszła z góry"

Inny rozmówca zastanawia się, "co dałaby zmiana" na stanowisku pełnomocnika. - Przecież to nie od nazwiska tego czy innego ministra zależy przyszłość tej inwestycji. Akurat pan dr Lasek jest od audytów. A jeśli te stwierdzą, że CPK mimo wszystko ma powstać, to będzie być może od tego nowy pełnomocnik. To już trzeba pytać premiera - wskazuje polityk z rządu.