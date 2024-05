Zmiany w Unii Europejskiej. Nie możemy przyjąć postawy: "nie, bo nie!" [OPINIA]

Daleko posunięty sceptycyzm nie tylko do terminu, ale i do sensu traktatowych zmian wyraża też Donald Tusk. Pytany jesienią o decyzję PE premier odpowiedział: "Europa wymaga naprawy w wielu miejscach, ale najgłupszą metodą będzie brnięcie w ten naiwny entuzjazm integracyjny". PiS od kilku miesięcy przekonuje co prawda, że Tusk tylko udaje, że jest sceptyczny wobec zmiany traktatów, by nie zrazić do siebie Polaków przed wyborami, ale gdy tylko cykl wyborczy się skończy – czyli najpóźniej w 2025 roku – zgodzi się na wszystko czego zażądają od niego Niemcy. Znów mamy tu do czynienia z narracją o konstrukcji klasycznej teorii spiskowej, której zasięg oddziaływania pozostanie ograniczony – zwłaszcza w sytuacji, gdy Tusk notuje właśnie w sondażach rekordowe wskaźnika zaufania.